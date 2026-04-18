Rat u Ukrajini – 1.515. dan. Ukrajinski dronovi pogodili su dva industrijska grada na obali Volge, kao i luku na Baltičkom moru blizu Sankt Peterburga koja izvozi naftne derivate. Zbog ruskog udara na energetski objekat u Černigovskoj oblasti, bez struje je 380.000 ljudi.

Lavrov: Uskoro ćete postati "koalicija nevoljnih" Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da predsednik Volodimir Zelenski laže kada govori o navodnoj šteti na naftovodu "Družba", koji prolazi preko dela ukrajinske teritorije. Lavrov je na Diplomatskom forumu u Antaliji rekao i da očekuje da će Zelenski nastaviti da laže o navodnoj šteti na naftovodu Družba, prenosi Tas. Podsetio je mađarski premijer Viktor Obran sprečio Evropsku komisiju da Kijevu