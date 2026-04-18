Teroristički napad u Kijevu, šestoro mrtvih, 15 ranjenih

Muškarac s automatskom puškom otvorio je vatru na ljude na ulici u Kijevu, a kasnije je ušao u supermarket gde je prisutne uzeo za taoce. Napadač je likvidiran, a taoci su spaseni. SBU je kvalifikovala napad kao teroristički.

Broj poginulih u pucnjavi u Golosevskom okrugu Kijeva povećan je na šest osoba, objavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko. "Desetoro ljudi je trenutno hospitalizovano s povredama i traumama. Svima se pruža neophodna pomoć. Četiri taoca su spasena. Računamo na operativnu istragu. Istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine rade. Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i šefu Nacionalne policije Ukrajine da javnosti dostave sve