Pazar propustio šansu, Jedinstvo i dalje u Superligi

Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove izborili su večeras opstanak u Superligi Srbije pobedom u Novom Pazaru nad istoimenim domaćinom od 3:2 u setovima (22:25, 20:25, 25:20, 25:11, 18:16).

Jedinstvo je dobilo plej-aut seriju sa 2:0 i sledeće sezone igraće u elitnom rangu. Pazarci su u drugom meču ispustili vođstvo od 2:0 u setovima, kao i tri meč lopte u petom setu. Goste je predvodio Tomo Micić sa 20 poena, a sledili su ga Srećko Ristić sa 15, Čedomir Stanković sa 12 i Uglješa Pešut sa deset poena. Najbolji kod Pazaraca bili su Habib Prušević sa 24 i Elvir Zuković sa 20 poena, dok su Samed Halilović i Marko Božović upisali 14, odnosno 13 poena. Pred