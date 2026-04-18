Ponovo gori deponija Goveđak u Sjenici

Nesanitarna deponija Goveđak u Sjenici, dugogodišnji ekološki problem, ponovo je zahvaćena požarom, žitelji te Opštine RTV Novi Pazar poslali su snimke na kojima se vidi plamen i gust dim.

Vatra je izbila na nesanitarnoj deponiji na kojoj se komunalni otpad odlaže godinama bez adekvatnih mera zaštite. Upravo takva praksa čini Goveđak jednim od najozbiljnijih ekoloških žarišta u ovom delu zemlje. Stanovnici Sjenice u više navrata upozoravali su da se slične situacije ponavljaju, te da dim i neprijatan miris sve češće ugrožavaju kvalitet vazduha i svakodnevni život.