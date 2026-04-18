Akademac, globalna karijera RTV1 u 12.05

NOVI SAD - Istraživanja pokazuju da mladi nakon diplomiranja najčešće imaju nekoliko dominantnih strahova: nemogućnost pronalaska posla nakon studija, statistički je najveći strah, zatim nemogućnost rada u struci, finansijska nesigurnost, odlazak u inostranstvo zbog posla i na samom kraju je strah od samostalnog života i odgovornosti....

U emisiji "Globalna karijera", Dragana Đermanović, karijerna savetnica, mentorka, preduzetnica i međunarodna govornica odgovaraće na pitanja studenata o prevazilažnju spomenutih strahova. Razgovaraće se o principima uspeha, o pravovremenom otkrivanju sopstvenih potencijala, o važnim veštinama za tržišta budućnosti o dobro napisanoj biografiji i motivacionom pismu i o nedoumicima svakog mladog čoveka kojeg čeka razvoj karijere. U emisiju se iz Rumunije uključuje