BLISKOISTOČNI SUKOB - Iran delimično otvorio vazdušni prostor

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum. Nosač aviona "Džerald R. Ford" ponovo je uplovio u vode Bliskog istoka, javlja AP. Predsednik iranskog parlamenta poručuje da Ormuski moreuz neće ostati otvoren ukoliko SAD nastave pomorsku blokadu.

- Iran ponovo uvodi strogu kontrolu u Ormuskom moreuzu Ormuski moreuz vraćen je pod strogu kontrolu iranskih oružanih snaga, prenela je agencija Tasnim. Prema navodima agencije, portparol cdentralnog štaba Svetog proroka saopštio je da je Iran prethodno pristao da dozvoli ograničenom broju naftnih tankera i komercijalnih brodova prolaz kroz moreuz na kontrolisan način, u okviru pregovora vođenih, kako je naveo, "u dobroj veri". On je, međutim, optužio Sjedinjene