OFAK produžio JANAF-u licencu za transport nafte NIS-u do 16. juna

ZAGREB - Hrvatski JANAF dobio je novu licencu od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) kojom se do 16. juna, kako je navedeno, odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte u okviru ugovora sa kompanijom NIS, objavio je hrvatski Večernji list.

OFAK je prethodno izdao novu operativnu licencu za rad NIS-a do 16. juna. Kompanija NIS zatražila je 9. aprila od OFAK-a novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 17. aprila, kada je isticalo važenje prethodne licence izdate 20. marta. Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je novu juče posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa