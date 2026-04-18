Uhapšen osumnjičeni u Vrdniku zbog proizvodnje i prometa opojnih droga

RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
VRDNIK - Pripadnici Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala su saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici uhapsili D. K. (48) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Vrdniku zatekla osumnjičenog u porodičnoj kući u trenutku prepakivanja farmaceutskih proizvoda koje je, kako se sumnja, pripremao radi daljeg transporta i prodaje, saopšteno je iz MUP-a. Tom prilikom pronađeno je i zaplenjeno oko 450.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.
