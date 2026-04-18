KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.515. dan. SAD izdale opštu dozvolu kojom se omogućava isporuka i prodaja ruske sirove nafte i derivata utovarenih na plovila zaključno sa 17. aprilom. Požar je izbio na naftnom terminalu u Krasnodarskoj oblasti na jugu Rusije, saopštio je regionalni operativni štab za vanredne situacije.

- Dmitrijev: Ukidanje sankcija izazvaće histeriju u EU,nastavljamo saradnju sa SAD Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je danas da će produženje odluke Sjedinjenih Američkih Država o ukidanju sankcija na rusku naftu izazvati "ekstremnu histeriju" među pojedinim zemljama EU i u Velikoj Britaniji i poručio da Rusija nastavlja saradnju