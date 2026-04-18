Vučić o godišnjici Briselskog sporazuma: Cilj je da se prizna nezavisnost tzv. Kosova, ne žele da osnuju ZSO

KOSOVSKA MITROVICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, da je Beograd Briselski sporazum, potpisan pre 13 godina, ispunjavao u dobroj veri, a da su ga zauzvrat za sve lagali i Priština i EU i da je cilj da se prizna nezavisnost tzv. Kosova i da se ne osnuje Zajednica srpskih opština.

On je u intervjuu za Kosovo onlajn, povodom 19. aprila, kada je potpisan Briselski sporazum rekao da taj dan 2013. godine nije bio lak dan za Beograd, već dan prepun kompromisa u gotovo nemogućim uslovima. "Lako je posle bitke biti general, ali došli smo do nečega što je garantovalo elementarna prava našem narodu na Kosovu i Metohiji, opstanak na Kosovu i Metohiji, a nije priznavalo nezavisnost ili državnost Kosova. Pritisci su bili ogromni sa svih strana i neko