Trump zaprijetio Iranu: Bez sporazuma slijedi novo bombardiranje

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao prekinuti primirje s Iranom ako se do srijede ne postigne dugoročni sporazum o okončanju rata.

"Možda ga neću produžiti, ali blokada (iranskih luka) će ostati“, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na povratku u Washington iz Phoenixa u Arizoni. "Dakle, imate blokadu i nažalost morat ćemo ponovno početi bacati bombe", kazao je. Trump: Imamo dobre vijesti o Iranu, blizu smo dogovora Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom ušli u završnu fazu te da očekuje pozitivan ishod već uskoro. “Imamo dobre vijesti od prije 20 minuta. Stvari idu