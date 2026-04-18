Orlando i Finiks u plej-ofu, kraj sezone za Bola i Karija

Orlando Medžik i Finiks Sansi, igraće u plej-ofu NBA šampionata nakon i ne baš preterano zanimljivih mečeva plej-ina, odigranih u noći između petka i subote.

Orlando je deklasirao Šarlot sa 121:90 i sledi mu serija protiv favorizovanog Detroita, dok je Finiks "spržio" Golden Stejt sa 111:96, pa će u četvrtfinalu doigravanja na megdan Oklahoma Siti Tanderima. Paolo Bankero je postigao 25 poena, a Orlando je vodio i sa 35 poena prednosti, pa se može reći da su relativno lako savladali Šarlot Hornetse u odlučujućoj utakmici SoFi NBA plej-in turnira. Medžik je na taj način osvojio 8. mesto u Istočnoj konferenciji, pa će za