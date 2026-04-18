Sumrak "ratnika" u Arizoni, Sansi idu na Oklahomu, siloviti Orlando razbio Šarlot

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa nastavili su prokletstvo u plej-inu NBA lige pošto su u finalu doigravanja poraženi na gostovanju Finiks Sansima rezultatom 111:96 u meču gde je franšiza iz Arizone izborila plej-of duele protiv branioca titule Oklahoma Tandera.

Bila je to prilično skromna partija Stefa Karija i saigrača, a višenedeljno odsustvo najboljeg igrača "ratnika" odrazilo se i na njegovu šutersku formu budući da je imao za njega skromnih 3/10 za tri poena. Domaćin je od starta meča nametnuo tempo, postigavši čak 33 poena za plus 17 na kraju prve četvrtine. Druga deonica je pripala gostima iz San Franciska, koji su na poluvreme otišli sa zaostatkom od svega pet poena, mada je trojka Grina na tri sekundi pre odlaska