Hrabri Hamad zaustavljen u polufinalu: Rubljov bolji posle preokreta

Hamad Međedović, srpski teniser, poražen je u polufinalu turnira 500 serije u Barseloni od Andreja Rubljova, ruskog tenisera, rezultatom 3:6, 6:2, 6:2 posle skoro dva sata borbe.

Dobro je počelo, ali iako se nije dobro završilo, zaslužio je Hamad Međedović pohvale za najveći uspeh u karijeri. Odmah se na samom startu videlo da će ovaj susret doneti veliku borbu punu eksplozivnih udaraca. Međedović i Rubljov zapretili su u uvodnim gemovima brejkom, ali nijedan nije uspeo da dođe do njega. Kada bi jedan počeo da greši, odmah bi se na te greške nadovezao i drugi teniser pa smo tako u petom gemu dobili pravi maraton lošeg tenisa koji je