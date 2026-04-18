Lavrov: Rusiju ne treba porediti sa „papirnim tigrom“, strpljenje ima granice
Sputnik pre 1 sat
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je da Rusiju ne treba porediti sa „papirnim tigrom“, ističući da rusko strpljenje nije neograničeno.
On je na Antalijskom diplomatskom forumu naglasio da je strpljenje važna odlika ruskog karaktera, ali da postoji granica nakon koje može doći do preokreta. Lavrov je dodao da je, po njegovom mišljenju, čak i korisno što nije jasno gde se ta granica nalazi. On je ocenio da Zapad pokušava da Ukrajinu pretvori u „okidač globalne pretnje“, navodeći da bi, kako tvrdi, treći put u modernoj istoriji globalna opasnost mogla doći iz Evrope. Govoreći o bezbednosnim