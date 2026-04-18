UŽIVO Iran nije spreman za novu rundu direktnih pregovora, Tramp zaseda povodom zatvaranja Ormuza

Ormuski moreuz ponovo je zatvoren nakon što je kratko propuštan saobraćaj, saopštila je iranska mornarica. Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da se razgovori sa Iranom i dalje odvijaju i da će imati informacije do kraja dana. U međuvremenu, mediji prenose da su se u moreuzu dogodili i napadi na nekoliko brodova.

Ako američka strana ne odustane od blokade Ormuza, Iran će preduzeti neophodne mere poručio Ismail Bakaj, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana. Najveći svetski nosač aviona, američki USS Džerald R. Ford, ponovo je uplovio u vode Bliskog istoka, izjavila su dva zvaničnika odbrane. Brod koji je donedavno bio u istočnom Mediteranu, nakon velikog požara prošao je kroz Suecki kanal, zajedno sa dva razarača, "Mahan" i Vinston S. Čerčil. Ford će biti drugi