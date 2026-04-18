Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Železničar u 1. kolu plej-ofa Superlige Srbije

Počinje plej of Superlige Srbije! Očekuje nas i pravi spektakl već na samom startu, pošto ćemo gledati utakmicu između Zvezde i Vojvodine koji se nalaze na prvom i drugom mestu, ali takođe i duel trećeplasirane i četvrtoplasirane ekipe - Partizana i Železničara.

Partizan je pri samom kraju regularnog dela Superlige Srbije izgubio drugu poziciju od Vojvodine, pa će samim tim započeti svoju plej-of protiv Železničara, ali će imati sreću da igra pred svojim navijačima, samo nedelju dana pre derbija. Crno-beli u neku ruku imaju i pritisak od ovog meča, pošto će samo sedam dana kasnije igrati protiv Zvezde. Utakmica između Partizana i Železničara na programu je od 18 časova i 30 minuta. Direktan prenos ovog meča možete pratiti