Evropa u problemu: SAD kasne sa isporukama oružja, poznato i zašto

Američki zvaničnici obavestili su svoje kolege u Evropi da isporuke oružja, čija kupovina je ranije dogovorena, će verovatno biti odložena jer rat u Iranu "vuče zalihe", reklo je za Reuters pet izvora upoznatih sa dešavanjima.

Kašnjenja naglašavaju stepen u kojem je rat protiv Irana, koji je počeo američko-izraelskim vazdušnim napadima 28. februara, počeo da opterećuje američke zalihe nekog kritičnog oružja i municije. Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da će nekoliko evropskih zemalja biti pogođeno, uključujući baltički region i Skandinaviju. Neki od oružanih sistema o kojima je reč kuplile su evropske zemlje kroz program "Foreign Military Sales" (FMS), ali