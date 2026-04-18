Pukla petarda, ali i bruka Nenada Lalatovića: Novi Pazar se izblamirao pred navijačima protiv OFK Beograda

Počeo je plejof Superlige Srbije, a jedan poprilično čudan rezultat je došao iz Novog Pazara, gde je Nenad Lalatović doživeo pravu bruku.

On je sa svojom ekipom Novog Pazara poražen od OFK Beograda sa ogromnih 5:1 pred svojim navijačima! Uh, kakav meč smo gledali u Novom Pazaru. Nenad Lalatović je najavio velika dela, posle početne tri pobede je ušao u krizu rezultata i sada je došao i do trećeg vezanog poraza, koji bi mogao da iskomplikuje mnoge stvari u prvenstvu Srbije. Novi Pazar je sa ambicijama ušao i u ovaj meč, ali to nije uradio na pravi način. Oni su primili gol već u 23. minutu, kada je