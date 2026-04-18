Raspoloženje u stanogradnji najjače privrede Evrope pogoršano zbog straha od viših kamata

Poslovni sentiment u nemačkoj stanogradnji je dodatno oslabio, pošto su očekivanja kompanija pogoršana zbog straha od rasta kamatnih stopa, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena za mart.

Poskupljenje kredita bi umanjilo želju mnogih ljudi da grade ili kupuju stambene nekretnine, upozorava rukovodilac istraživanja Ifo Klaus Volrabe. Vrednost indeksa koji meri poslovni sentiment u sektoru stanogradnje je u martu pao sa februarskih minus 17,7 poena na minus 19,5 poena. Građevinske kompanije u Nemačkoj su znatno negativnije ocenile očekivanja za naredne mesece, dok su, nasuprot tome, trenutnu situaciju procenile kao nešto pozitivniju nego u februaru. U