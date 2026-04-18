Srbija prestigla Bugarsku po vrednosti izvoza IKT usluga: Povećan 12 puta u periodu 2012-2025.

Srbija je, prema podacima Narodne banke Srbije i Centralne banke Bugarske, u 2025. godini po prvi put značajno prestigla Bugarsku po vredosti izvoza IKT usluga, iako je nekada imala skoro duplo manji izvoz od Bugarske.

Ukupna vrednost izvoza IKT usluga iz Srbije u 2025. godini iznosila je 4,55 milijardi evra, dok je izvoz IKT usluga iz Bugarske dostigao 4,27 milijardi evra, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu. Dodaje se da je u periodu od 2012. do 2025. izvoz IKT usluga iz Srbije povećan približno dvanaest puta - sa oko 375 miliona evra na više od 4,5 milijardi evra, dok je u istom periodu izvoz IKT usluga iz Bugarske zabeležio rast od oko sedam puta, sa približno 574