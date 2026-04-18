Zvezda odigrala novu brutalnu utakmicu, na korak je do titule bez izgubljene utakmice u sezoni

Ženski košarkaški klub Crvena zvezda na korak je do osvajanja titule šampiona Srbije.

Crveno-bele su i u drugoj utakmici finalne serije protiv Niša slavile sa ubedljivih 111:89 i došle na korak do cilja koji je utemeljen na startu sezone. Marina Maljković i njene izabranice bile su dominantne posebno u prvoj i poslednjoj deonici što je i donelo novu pobedu. Zvezda je posle prve četvrtine već imala 20 poena prednosti. Crveno-bele dobile su prvu deonicu rezultatom 39:19 i već tada je bilo jasno da će doći do druge pobede u finalu Superlige. Niš se u