Dmitrijev ocenio: Sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne

PRODUŽETAK ublažavanja sankcija na rusku naftu izazvaće veliku nervozu u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, izjavio je direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov On je naveo da sve više zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, počinje bolje da razume značaj ruske nafte i gasa za stabilnost svetske ekonomije. Dmitrijev je ocenio da su sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne. Prema njegovim rečima, produžetak ublažavanja sankcija na rusku naftu u tranzitu za još 30 dana obuhvatiće više od 100 miliona barela nafte koji su već na putu. On je dodao da Rusija nastavlja