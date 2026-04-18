Kako će Teheran da odgovori? Tramp juri iranske brodove po celom svetu

SJEDINjENE Američke Države proširuju svoju kampanju ograničavanja plovidbe za iranske brodove na ceo svet, a njihove mete će biti brodovi koji prevoze iransku naftu van Persijskog zaliva, kao i brodovi koji prevoze oružje koje bi moglo da završi u toj zemlji, saopštili su danas američki zvaničnici.

Zvaničnici su za Volstrit džurnal (WSJ) rekli da se američka vojska sprema da se u narednim danima ukrcava na tankere za prevoz nafte povezane sa Iranom, i da zapleni komercijalne brodove te zemlje u međunarodnim vodama. U odgovor na iransku blokadu Ormuskog moreuza za brodove koje je Iran označio da dolaze iz "nepriajteljskih" zemalja, SAD su ranije uvele blokadu istog moreuza za brodove