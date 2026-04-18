Šampionska pesma na Marakani! Zvezda pokerom pregazila Novosađane i približila se odbrani "duple krune"! (video)

Domaći fudbaleri pobedili su Vojvodinu rezultatom 4:1 (2:0) u 31. kolu Superlige Srbije.

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook Branilac titule je na startu plej-ofa bio bolji od novosadskih crveno-belih u direktnom okršaju prvoplasiranih ekipa na tabeli šampionata. Klub sa Marakane je sada na 78 bodova i ima čak 16 poena više od današnjeg rivala, koji je na drugoj poziciji sa 62 boda. Ovim trijumfom su izabranici Dejana Stankovića samo pokazali da nemaju premca na domaćoj sceni, ali im je u velikoj meri posao olakšalo i što su više od sat vremena igrali