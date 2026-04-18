OFAC produžio operativnu licencu NIS-u za 60 dana

Vranje - Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija, produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 16. juna, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da ovo produženje predstavlja "pozitivan signal napretka u pregovorima" o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. "Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije", rekla je Đedović Handanović. Kako je dodala, za državu je primarno da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako