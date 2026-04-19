Pezeškijan: "Iran neće učestvovati, SAD kršile svoje obaveze"

Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa SAD zato što je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i nerazumeno se ponašao" tokom ranijih pregovora i tokom prekida vatre, saopšteno je iz kancelarije iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.

U saopštenju objavljenom nakon telefonskog razgovora Pezeškijana sa pakistanskim premijerom Šebazom Šarifom, navodi se da su SAD "jasno kršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonizim akcijama", prenosi Al Džazira. "Takve akcije, zajedno sa pretećom retorikom američkih zvaničnika protiv Irana, samo dovode do povećanog nepoverenja u ozbiljnost SAD i otkrivaju više nego ikad da SAD žele da ponove prethodne obrasce i izdaju diplomatiju", navodi se u