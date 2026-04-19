Visoki vojni komandant objavio snimak: Iran obnavlja zalihe raketa brže nego pre rata VIDEO

Visoki iranski vojni komandant izjavio je da je kapacitet zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvonedeljnog primirja premašio nivo iz perioda pre rata, preneli su danas iranski mediji.

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (RGK), general Sejed Madžid Musavi, podelio je video na društvenoj platformi UpScrolled, koji prikazuje zamenu zaliha raketa i dronova, prenela je iranska televizija Press. Uz snimak je priložena i poruka Musavija u kojoj se navodi da je brzina Irana u ažuriranju i ponovnom punjenju lansera raketa i dronova premašila čak i predratni tempo. "Svesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve