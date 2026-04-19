Osmoro dece ubijeno u pucnjavi u američkoj državi Luizijani

Osmoro dece, uzrasta od jedne do 14 godina, ubijeno je u pucnjavi u gradu Šrivoportu u američkoj saveznoj državi Luizijani.

Policija smatra da je pucnjava posledica porodičnog spora.

Incident je počeo u 5 ujutru po lokalnom vremenu.

Neimenovani napadač je upucao desetoro ljudi, a zatim pobegao ukradenim automobilom.

Naoružani čovek je kasnije preminuo nakon potere sa policajcima koji su pucali na osumnjičenog.

„Ovde su porodice koje pate, policijaci koji su povređeni, ljudi koji rade u službi mrtvozornika," izjavio je Tom Arseno, gradonačelnik Šrivporta.

„Incident je pogodio celu našu zajednicu, tugujemo zajedno s ovim porodicama."

Policija nije identifikovala ni napadača, ni žrtve, ali rečeno je da su neka od dece bila u srodstvu s njim.

Svi ubijeni su maloletni.

„Ovo je tragedija, možda najgora situacija koju smo ikada doživeli u Šrivportu," izjavio je gradonačelnik.

Ovo je bila najveća masovna pucnjava u SAD otkako je osam ljudi ubijeno u predgrađu Čikaga u januaru 2024. godine.

(BBC News, 04.19.2026)

