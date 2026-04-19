Osmoro dece ubijeno u pucnjavi u američkoj državi Luizijani
Osmoro dece, uzrasta od jedne do 14 godina, ubijeno je u pucnjavi u gradu Šrivoportu u američkoj saveznoj državi Luizijani.
Policija smatra da je pucnjava posledica porodičnog spora.
Incident je počeo u 5 ujutru po lokalnom vremenu.
Neimenovani napadač je upucao desetoro ljudi, a zatim pobegao ukradenim automobilom.
Naoružani čovek je kasnije preminuo nakon potere sa policajcima koji su pucali na osumnjičenog.
„Ovde su porodice koje pate, policijaci koji su povređeni, ljudi koji rade u službi mrtvozornika," izjavio je Tom Arseno, gradonačelnik Šrivporta.
„Incident je pogodio celu našu zajednicu, tugujemo zajedno s ovim porodicama."
Policija nije identifikovala ni napadača, ni žrtve, ali rečeno je da su neka od dece bila u srodstvu s njim.
Svi ubijeni su maloletni.
„Ovo je tragedija, možda najgora situacija koju smo ikada doživeli u Šrivportu," izjavio je gradonačelnik.
Ovo je bila najveća masovna pucnjava u SAD otkako je osam ljudi ubijeno u predgrađu Čikaga u januaru 2024. godine.
(BBC News, 04.19.2026)