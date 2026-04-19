Izlazne ankete posle parlamentarnih izbora u Bugarskoj: Vodi koalicija Rumena Radeva

Beta pre 1 sat

Koalicija levog centra Napredna Bugarska, koju predvodi bivši predsednik Rumen Radev, osvojila je najviše glasova na danas održanim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, rezultati su izlaznih anketa posle zatvaranja birališta.

Anketa koju je sprovela istraživačka grupa Trend pokazala je da koalicija Rumena Radeva osvojila 39,2 odsto glasova.

Daleko je iza je stranka desnog centra GERB bivšeg premijera Bojka Borisova koja je osvojila 15,1 odsto glasova.

Uprkos ogromnoj razlici između dve grupe, koalicija Rumena Radeva verovatno neće dobiti dovoljno glasova da sama formira vladu i sigurno će se suočiti sa teškim zadatkom traženja partnera za vladavinu.

Prema rezultatima ankete, odziv birača je bio 43,4 odsto.

Cenzus za šest stranaka koje su učestvovale na izborima je četiri odsto za ulazak u parlament.

To su bili osmi parlamentarni izbori u poslednjih pet godina, a glavni favorit, prema ranijim anketama je proruski bivši predsednik Rumen Radev, koji je obećao da će okončati spiralu slabih, kratkotrajnih vlada i suzbiti rasprostranjenu korupciju.

Radev, evroskeptični bivši vojni pilot koji se protivi vojnoj podršci Ukrajini u ratu protiv Rusije, podneo je ostavku na mesto predsednika u januaru kako bi učestvovao na izborima, koji su raspisani nakon što su masovni protesti u decembru srušili prethodnu vladu.

(Beta, 19.04.2026)

