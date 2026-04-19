Izrael prekršio primirje u Libanu: Tvrdi da je napao borce Hezbolaha

Izraelska vojska saopštila je da je izvela seriju napada u kojima je ubijeno više od 150 boraca Hezbolaha, čime je prekršila primirje koje je počelo u petak.

Navodno je među ubijenima Ali Rida Abas, za koga je navedeno da je bio komandant Hezbolaha u Bint Džbeilu.

Taj južni libanski grad i njegova okolina bili su mesto intenzivnih sukoba izraelske vojske i pripadnika Hezbolaha u danima koji su prethodili primirju.

Izrael nije izneo nikakve dokaze kojima bi potvrdio svoje tvrdnje, a Hezbolah nije potvrdio smrt svog komandanta.

(Beta, 19.04.2026)