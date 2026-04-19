MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

Beta pre 1 sat

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da su se pojavile lažne SMS poruke o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, te da uprava saobraćajne policije nikada na taj način ne traži plaćanje kazni niti postoji mogućnost da se plate preko linkova.

U saopštenju MUP-a piše da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

"Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare i naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje, niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni. Zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče)", navedeno je u saopštenju.

MUP je pozvao građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a.

(Beta, 19.04.2026)