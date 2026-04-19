MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

Beta pre 1 sat

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da su se pojavile lažne SMS poruke o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, te da uprava saobraćajne policije nikada na taj način ne traži plaćanje kazni niti postoji mogućnost da se plate preko linkova.

U saopštenju MUP-a piše da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

"Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare i naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje, niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni. Zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče)", navedeno je u saopštenju.

MUP je pozvao građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a.

(Beta, 19.04.2026)

Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

MUP upozorava na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

MUP upozorava na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

Nova SMS prevara u Srbiji, saobraćajna policija upozorava: "Ne otvarajte ove poruke"

Nova SMS prevara u Srbiji, saobraćajna policija upozorava: "Ne otvarajte ove poruke"

MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

Uprava saobraćajne policije upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

Uprava saobraćajne policije upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

MUP upozorava na lažne SMS poruke o kaznama: Građani da ne otvaraju sumnjive linkove

MUP upozorava na lažne SMS poruke o kaznama: Građani da ne otvaraju sumnjive linkove

Udes tokom hitnog transporta bebe iz Čačka u Kragujevac, novorođenče preminulo na putu do Kliničkog centra

Udes tokom hitnog transporta bebe iz Čačka u Kragujevac, novorođenče preminulo na putu do Kliničkog centra

Stiže drastična promena, dolazi nam zahlađanje sa padavinama: Čubrilo otkriva šta nas čeka u drugom delu aprila

Stiže drastična promena, dolazi nam zahlađanje sa padavinama: Čubrilo otkriva šta nas čeka u drugom delu aprila

Beba preminula u transportu do bolnice

Beba preminula u transportu do bolnice

Uskraćivanju prava glasa za stotine lekara na izborima za lekarske komore

Uskraćivanju prava glasa za stotine lekara na izborima za lekarske komore

Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

