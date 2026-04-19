Petković: Zajednica srpskih opština nije formirana ni 13 godina nakon Briselskog sporazuma

Beta pre 19 minuta

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je Zajednica srpskih opština predstavljala "srce" Briselskog sporazuma, ali da nije formirana ni nakon 13 godina, uprkos čvrstim garancijama Evropske unije da će se to desiti.

Petković je u pisanoj izjavi naveo da je sprovođenje sporazuma podrazumevalo postojanje iskrenosti i dobre volje potpisnica, ali da Priština otvoreno pokazuje da su za nju dogovori iz Brisela irelevantni.

"Beograd je sve svoje obaveze ispunio, ali ključni deo Prvog briselskog sporazuma jesu odredbe koje se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština, koja treba da bude temelj za zaštitu položaja i prava srpskog naroda, što bi nesumnjivo doprinelo društvenoj i političkoj stabilnosti na Kosovu i Metohiji", smatra Petković.

Po njegovim rečima, političke strukture u Prištini predvođene kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem godinama, umesto poštovanja sporazuma, dosledno rade na zastrašivanju i obespravljivanju Srba, sa namerom da srpski narod proteraju sa svojih vekovih ognjišta.

"Beograd, uprkos izostanku dobre volje Prištine, ostaje dosledno opredeljen za dijalog kao jedini razuman put za rešavanje teških problema na Kosovu i Metohiji i odlučan u zahtevima da se Zajednica srpskih opština formira. To ističemo i tokom svake runde pregovora u Briselu, očekujući i od Evropske unije kao garanta potpisanog sporazuma da privoli Prištinu na poštovanje preuzetih obaveza", naveo je Petković.

Dodao je da bez Zajednice srpskih opština nema ni suživota, trajnog mira ni stabilnosti.

"Zato Zajednica srpskih opština, sa svim svojim izvršnim nadležnostima, onako kako je dogovoreno 2013. i 2015. godine, mora biti prioritetna tema za briselskim stolom i to isključivo po pitanju njene pune implementacije", kazao je Petković.

Delegacije Beograda i Prištine, uz posredovanje Evropske unije, 19. aprila 2013. godine potpisale su Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa.

(Beta, 19.04.2026)