Poverenik za ravnopravnost sa maratona ukazao na značaj jednakosti i ljudskih prava

Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je, u partnerstvu sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograd, okupila danas, po 15. put, sportiste, građane i aktiviste kako bi ukazali na važnost poštovanja ljudskih prava i neophodnost stvaranja pristupačnog okruženja za sve.

Kako su naveli u saopštenju, lične karakteristike nikada ne smeju biti prepreka za ostvarivanje bilo kog prava i potencijala, bilo da je reč o sportu, poslu ili svakodnevnom životu, a zajedništvo i podrška osobama sa invaliditetom zaštitni su znak tradicionalne akcije "Ravnopravno do cilja", koja je održana u okviru 39. Beogradskog maratona.

"Beogradski maraton je najbolji 'teren' sa koga šaljemo poruku da je sport važan prostor u kome različitosti povezujemo, učeći da fer-plej nije samo pravilo igre, već način razmišljanja. Snaga sporta je upravo u tome što briše granice i uči nas ravnopravnosti, poštovanju, solidarnosti, upornosti, istrajnosti... Našom već tradicionalnom akcijom šaljemo i poruku da ravnopravnost osoba sa invaliditetom nije apstraktni cilj kojem težimo, već mora postati standard koji podrazumevamo", poručio je poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević.

Dodao je da je ovogodišnja manifestacija imala poseban značaj jer je trajala dva dana, što je omogućilo još većem broju ljudi da se informiše o radu institucije Poverenika čiji su zaposleni bili su prisutni na štandu na Studentskom trgu već od subote popodne, prateći start polumaratona.

Aktivnosti su nastavljene i u nedelju pre podne, gde su građani kroz razgovor i edukativni test "Prepoznaj diskriminaciju" mogli da nauče kako da prepoznaju i adekvatno reaguju na nejednak tretman, kao i da razgovaraju sa sportistima sa invaliditetom, među kojima su i osvajači medalja na evropskim i svetskim takmičenjima.

Akcija je, kako je navedeno, krunisana učešćem u Trci zadovoljstva, čime je poslata simbolična poruka da je put ka ravnopravnosti trka u kojoj svi zajedno moraju da istraju.

(Beta, 19.04.2026)