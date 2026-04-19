"Mi ćemo da obezbedimo kvorum" Brnabić: Za 7 do 10 dana sednica o nepoverenju Vladi, trajaće tri dana

Naglasila je da će sednica trajati tri radna dana, što smatra fer rešenjem Brnabić je pozvala na dijalog, ističući da su dogovor i razgovor ključni za funkcionisanje parlamenta i donošenje važnih zakona Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi za sedam do 10 dana trebalo da se održi sednica parlamenta na čijem dnevnom redu bi bio Predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije i dodala da će poslanici imati tri radna dana da