Obeležen Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Donjoj Gradini, prisustvovao i Vučić (video)

Ovaj dan je vezan za godišnjicu proboja poslednjih logoraša iz Jasenovca pre 81 godinu.

Prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rukovodstvo Republike Srpske, kao i predstavnici Izraela i SAD. Delegacija Republike Srpske, na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, i Srbije, predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, položila je danas vence u spomen području Donja gradina, u znak sećanja na ubijenih pola miliona Srba, 40.000 Roma i 33.000 Jevreja. Nakon toga usledio je parastos i pomen žrtvama genocida koji je služio patrijarh Srpske