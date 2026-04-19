Otvorena birališta na ključnim izborima u Bugarskoj Danas pada odluka - EU ili Kremlj, bivši predsednik Rumen Radev vodi u anketama

Takmiči se ukupno 4.786 kandidata za 240 mesta Glasanje će biti produženo do 21h na mestima na kojima bude velikih redova U Bugarskoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za osme vanredne parlamentarne izbore u zemlji od 2021. godine, preneli su danas bugarski mediji.

Prema preliminarnim podacima, više od 6,5 miliona građana ima pravo glasa, iako će konačan broj biti potvrđen nakon dana izbora. Biračka mesta će biti zatvorena u 20 časova, a glasanje će biti produženo do 21 časova na mestima na kojima bude velikih redova, navodi bugarska novinska agencija BTA. Glasanje se odvija na: Ukupno 4.786 kandidata se takmiči za 240 mesta u 52. sazivu Narodne skupštine, koji predstavljaju 14 stranaka, 10 koalicija i jednog nezavisnog