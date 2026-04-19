Pregovori oko prodaje NIS-a teški, postoje crvene linije: Žolt na sastanku sa Đedović Handanović, razgovori se nastavljaju u Beogradu

Pregovori o prodaji NIS-a i redefinisanju odnosa između Srbije i MOL-a ulaze u ključnu fazu.

Srbija insistira da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi punim kapacitetom, radi stabilnog snabdevanja i energetske bezbednosti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se sa Hernadijem Žoltom, predsednikom i izvršnim direktorom MOL grupe, a glavna tema bili su pregovori o budućnosti Naftne industrije Srbije. Kako je navela u objavi na društvenim mrežama, razgovori nisu laki i postoje jasne granice koje Srbija neće prelaziti.