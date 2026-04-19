Rusi zasuli Černigov šahedima, ima mrtvih! Dečak (16) ubijen u napadu, skoro 400.000 ljudi bez struje (foto, video)

Napad je prouzrokovao i veliku štetu na lokalnoj infrastrukturi - 380 hiljada ljudi ostalo je bez struje zbog pogođenog energetskog objekta Vatrogasci su ugasili požare na mestu udara, dok su ekipe i dalje raščišćavale ruševine i pomagale povređenima U napadu ruskog drona na Černigov poginuo je 16-godišnjak, a povređene su još četiri osobe, objavio je na svom Telegram kanalu šef Černigovske oblasne administracije Vjačeslav Čaus. - Rusija je masovno napala Černigov