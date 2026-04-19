Američki institut: Revolucionarna garda Irana donosi odluke, a ne zvaničnici koji pregovaraju sa SAD

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) procenjuje da je Revolucionarna garda Irana preuzela kontrolu nad donošenjem odluka od državnih zvaničnika koji učestvuju u pregovorima sa SAD Taj neprofitni i nepartijski analitički centar navodi da je pod nadzorom posebno ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

On je juče objavio da je Ormuz potpuno otvoren za komercijalni saobraćaj, a Revolucionarna garda je oštro reagovala na njegovu izjavu i izložila uslove za brodove koji prolaze moreuzom, što znači da Iran zadržava kontrolu nad pomorskim saobraćajem kroz moreuz. Centralni štab oružanih snaga Irana, koji u praksi kontroliše Revolucionarna garda, objavio je da su iranske snage ponovo uspostavile strogo upravljanje i kontrolu nad moreuzom, i kao razlog naveo američku