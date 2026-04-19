Ana Brnabić opet najavljuje temu „nepoverenje Vladi“ u Skupštini: Rasprava od sedam do deset dana

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi za sedam do 10 dana trebalo da bude održana sednica na kojoj će biti razmatran predlog 62 opoziciona poslanika za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije.

Ana Brnabić je za TV Prva rekla da će parlamentarna većina obezbediti kvorum i da će poslanici imati tri radna dana za raspravu, dodavši da će to biti politički igrokaz i politički performans, jer je potpuno jasno da Vlada ima poverenje. „Ako nemate za kvorum, onda svakako nemate ni dovoljno glasova da padne Vlada“, rekla je Ana Brnabić i objasnila da je na skupštinskom kolegijumu dogovoreno da parlamentarna većina obezbedi kvorum, ali da ta sednica traje tri radna