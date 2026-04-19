Bez napretka u pregovorima, rat SAD i Irana bi mogao da se nastavi

Sjedinjene Američke Države bi narednih dana mogle da nastave vojnu akciju protiv Irana, ako ne bude brzog napretka u pregovaračkom procesu, objavio je Aksios, pozivajući se na svoje izvore.

Američki portal navodi da je predsednik SAD Donald Tramp danas održao sastanak u Situacionoj sobi Bele kuće, a tema je bila nova kriza oko Ormuskog moreuza i zastoj u pregovorima sa Iranom. Sastanku su prisustvovali potpredsednik Dž. D. Vens, ministar odbrane Pit Hegset, državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent, specijalni predsednički izaslanik Stiv Vitkof, šefica kabineta Bele kuće Suzan Vajls, direktor CIA Džon Retklif i načelnik Združenog