Danas vanredni izbori u Bugraskoj, predviđa se pobeda proruskog Radeva: Glasa i dijaspora, u Srbiji jedno biračko mesto više

Sva glasačka mesta u Bugarskoj otvorena su za vanredne parlamentarne izbore, saopštila je jutros Centralna izborna komisija (CIK).

Biračka mesta su otvorena u 7 sati po lokalnom vremenu i trebalo bi da budu zatvorena u 17 sati. Današnje glasanje je značajno jer bi moglo dovesti na vlast levičarski orijentisanog, proruski nastrojenog bivšeg predsednika Rumena Radeva – samo nekoliko dana nakon što su birači u Mađarskoj odbacili autoritarne politike i globalni krajnje desni pokret Viktora Orbana, koji je negovao bliske veze sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, piše Al Jazeera. Decembarski