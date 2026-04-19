Habuš: Isplatilo se sve ono za šta smo se pripremali dve i po godine

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je danas da su rekord u muškoj maratonskoj trci i rekordi u polumaratonu u obe konkurencije razlog za veliko zadovoljstvo i dodao da se ispatilo sve ono na čemu su organizatori radili dve i po godine.

Rekordi u polumaratonu i maratonu pokazuju da smo uspešno napravili novu konfiguraciju staze, da smo dobili ono što smo želeli. Trkači su uspeli da osvoje ne tako lako osvojivi Beograd. Posebno je bila impresivna muška maratonska trka na kojoj je pet takmičara ušlo u cilj brže od dosadašnjeg rekorda koji je bio važeći punih 20 godina. Sve ono za što smo se pripremali dve i po godine sada se isplatilo“, rekao je Habuš. Prvi put je najmasovnija sportska manifestacija