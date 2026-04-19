Habuš: Isplatilo se sve ono za šta smo se pripremali dve i po godine

Danas pre 8 sati  |  Beta
Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je danas da su rekord u muškoj maratonskoj trci i rekordi u polumaratonu u obe konkurencije razlog za veliko zadovoljstvo i dodao da se ispatilo sve ono na čemu su organizatori radili dve i po godine.

Rekordi u polumaratonu i maratonu pokazuju da smo uspešno napravili novu konfiguraciju staze, da smo dobili ono što smo želeli. Trkači su uspeli da osvoje ne tako lako osvojivi Beograd. Posebno je bila impresivna muška maratonska trka na kojoj je pet takmičara ušlo u cilj brže od dosadašnjeg rekorda koji je bio važeći punih 20 godina. Sve ono za što smo se pripremali dve i po godine sada se isplatilo“, rekao je Habuš. Prvi put je najmasovnija sportska manifestacija
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Politika pre 18 minuta
Politika pre 23 minuta
Politika pre 2 sata
Nova pre 6 sati
Dnevnik pre 6 sati
Sportske.net pre 6 sati
RTS pre 8 sati
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Danas pre 43 minuta
Danas pre 18 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata