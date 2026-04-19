Iranska revolucionarna garda: Svako približavanje Ormuskom moreuzu smatraćemo saradnjom sa neprijateljem

Mornarica iranske Revolucionarne garde saopštila je da je Ormuski moreuz od večeras ponovo zatvoren za sve brodove i navela da plovidba neće biti dozvoljena sve dok američka vojska ne prekine blokadu iranskih luka, objavili su iranski mediji.

U saopštenju se navodi da od večeras nijedan brod ne sme da krene sa sidrišta u Persijskom ili Omanskom zalivu. „Svako približavanje Ormuskom moreuzu smatraćemo saradnjom sa neprijateljem i svaki brod koji to pokuša biće meta“, stoji u saopštenju. Iranska vojska danas je objavila da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren, nakon čega je napala dva indijska broda – tanker i brod za prevoz kontejnera.