Koković: „Krađa vremena je nacionalni sport u Srbiji“

Železničar je igrao odlično, ali su izgubili na gostovanju protiv Partizana sa 2:1 u meču prvog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Konačnim ishodom nije bio zadovoljan trener Pančevaca Radomir Koković. – Prvo poluvreme smo igrali jako dobro, imali punu kontrolu. Partizan je iz prvog šuta dao gol, ista priča je u drugom poluvremenu. Ne bih mnogo komentarisao utakmicu. Pod velikim sam utiskom, poslednjih 20 minuta nije bilo igre. Previše povreda, prekida i nosila. Mislim da je nadkonada trebala da se igra 15 minuta. Ako se neko pita zašto nema publike na stadionima u našoj ligi – to je zato što