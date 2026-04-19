Marero junak finala: Atletiko primio gol u prvoj minuti, dva puta stizao rezultat, ali na kraju su ostali bez trofeja

Fudbaleri Real Sosijedada su osvajači Kupa kralja u Španiji.

U finalu u Sevilji, Real je posle 2:2 u regularnom toku i posle produžetaka slavio protiv Atletika iz Madrida nakon boljeg izvođenja penala. Junak je bio golman Unai Marero (koji je inače drugi čuvar mreže tima iz Baskije) koji je zaustavio prva dva penala Madriđana, što je i pored jednog promašaja fudbalera Reala bilo dovoljno za osvajanje trofeja. Već u 14. sekundi utakmice, Barenećea je glavom na centaršut Gedeša pogodio za vođstvo Baska. U 18. minutu je Ademola