Na Zapadu ništa novo: Nikola Jokić novim tripl-dablom doneo prednost Denveru na startu plej-ofa (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa su pobedili Minesotu Timbervulfse sa 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26) u meču prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Nikola Jokić je ponovo nosio svoj tim do pobede uz očekivani tripl-dabl. Imao je Jokić 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, a najefiksinji na meču je bio plej Nagetsa Džamal Marej sa 30 poena. Kod gostiju bolji od ostalih su bili Entoni Edvards sa 22 i Rudi Gober koji je dodao 17 poena uz 10 skokova. Denver je u plej-of ušao sa treće pozicije na tabeli Zapadne konferencije, pa im je „zapao“ megdan sa šestoplasiranom ekipom. Plej-of utakmice igraju se po sistemu