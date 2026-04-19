Petar Petković o „srcu“ Briselskog sporazuma koje i posle 13 godina ne kuca, uprkos garancijama EU

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da ni danas, 13 godina od potpisivanja Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, srce tog sporazuma – Zajednica srpskih opština (ZSO) i dalje nije formirana uprkos čvrstim garancijama Evropske unije.

On je rekao da političke strukture u Prištini predvođene Aljbinom Kurtijem godinama, umesto poštovanja sporazuma, dosledno rade na zastrašivanju i obespravljivanju Srba, sa namerom da srpski narod protera sa svojih vekovih ognjišta. Beograd, uprkos izostanku dobre volje Prištine, ostaje dosledno opredeljen za dijalog kao jedini razuman put za rešavanje teških problema na Kosovu i Metohiji i odlučan u zahtevima da se ZSO formira, rekao je Petković, dodavši da