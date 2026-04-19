Nova naftna ruta na horizontu: Turska bi mogla da zaobiđe Ormuski moreuz

ANTALIJA: Projekat naftovoda Basra-Džejhan mogao bi da postane strateško rešenje za energetsku bezbednost regiona usred rizika u Ormuskom moreuzu, smatra direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol.

"Novi gasovod bi mogao da postane 'zlatna prilika' i za Tursku i za globalno energetsko tržište", ocenjuje turski list Hurijet. Projekat naftovoda Basra-Džejhan predviđa transport nafte iz južnih iračkih naftnih polja (region Basra ) kroz zemlju do turske luke Džejhan na Sredozemnom moru. Smatra se alternativom rutama kroz Ormuski moreuz, koje su podložne geopolitičkim rizicima. Direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol rekao je za Hurijet na